РИАМО - 9 фев. В селе Красная Пахра поселения Краснопахорское планируется построить детскую школу искусств. Здание возведут в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии столицы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, приняла решение изменить правила землепользования и застройки города для территории в селе Красная Пахра.

В результате изменений участок площадью 0,77 га будет отдан под строительство объекта дополнительного образования.

«Суммарная поэтажная площадь нового объекта может составить порядка 5,4 тыс. квадратных метров», - пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Сейчас на указанной территории нет никаких капитальных строений.