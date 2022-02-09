РИАМО - 9 фев. Южнокорейская компания Samsung в рамках презентации Galaxy Unpacked 2022 показала новую линейку смартфонов — Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Об этом сообщает Газета.ru.

Аппараты Galaxy S22 и S22+ получили идентичный скругленный по бокам дизайн, но характеристики гаджетов немного различаются. К примеру, младшая версия оснащена 6,1-дюймовым дисплеем и адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц. Старшая модель получила тот же дисплей, но гораздо большего размера — 6,6 дюйма.

Смартфоны оснащены 3 камерами — основной, ультраширокоугольной и телеобъективом с трехкратным оптическим зумом.

Самые большие обновления получил флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra. Аппарат имеет квадратный корпус и стилус S-Pen. У смартфона большой экран 6,8 дюйма с разрешением QHD+ и поддержкой адаптивной частоты обновления изображения от 1 до 120 Гц.

При этом камер в S22 Ultra теперь еще больше: основная 108-мегапиксельная, ультраширокоугольная на 12 Мп и 2 телеобъектива по 10 Мп с тройным и десятикратным оптическим приближением. Кроме того, в смартфоне также есть ToF-сенсор, отвечающий за лазерную автофокусировку.

В России купить устройства можно будет с 11 марта. Предзаказ уже стартовал. Цены на Galaxy S22 стартуют от 79 900 рублей, на Galaxy S22+ — от 94 990 рублей, на S22 Ultra — от 114 990 рублей. При этом максимальная версия флагманской «ультры» на 1 Тб памяти обойдется в 154 990 рублей.