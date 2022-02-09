РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Около 1 тыс. рабочих мест планируют создать в Балашихе благодаря развитию индустриальных парков «Пуршево-2» и «Соболиха», сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

В среду на подведении итогов во Дворце культуры «Балашиха» присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов, депутаты городского совета, руководители предприятий, общественники, ветераны, почетные жители Балашихи. Все желающие могли посмотреть трансляцию отчета в социальных сетях.

Балашиха - крупнейший муниципалитет региона, самый быстрорастущий город Европы. По предварительным данным переписи, которая прошла в 2021 году, число жителей округа превысило 700 тыс. человек.

«Это огромная ответственность, которая ложится на каждого из нас. Важнейшая наша задача - продолжить обеспечение надежной экономики, повышение реальных доходов наших граждан, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Все это позволяет нам формировать городской бюджет, строить новые объекты социальной инфраструктуры, обслуживать и развивать наш город», - сказал Юров.

Он добавил, что с конца 2017 г. в Балашихе началась системная работа по развитию промышленных площадок. Первый индустриальных парк «Пуршево» был открыт в 2019 г.

«В первом квартале 2021 г. самый большой участок технопарка «Пуршево-2» площадью 12 га был приобретен нашим крупным производителем средств гигиены - компанией «Коттон Клаб». На участке был построен производственный складской комплекс площадью более 50 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций по проекту составит более 3,5 млрд рублей. Это позволит создать более 500 новых рабочих мест», - отметил Юров.

Всего в этом индустриальном парке на 25 га земли будет работать 14 промышленных предприятий. Сегодня ведутся проектные работы и подготовка к строительству. Срок окончания - 2025 г.

Глава округа также рассказал, что продолжается работа по созданию индустриального парка «Соболиха». В этом году на его территории будет создано более 500 рабочих мест. В настоящее время к реализации проекта готовятся 7 резидентов - это представители малого и среднего бизнеса. Здесь откроется производство пищевых продуктов, одежды, будут работать складские комплексы. В настоящий момент для этих целей готовят еще 130 га.