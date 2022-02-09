РИАМО - 9 фев. В ходе хоккейного матча между прославленными хоккеистами и жителями подмосковного Королева на лед в составе команды легенд хоккея выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, чемпион мира Андрей Марков, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Игра серии матчей «Выходи во двор» пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Матч состоится 12 февраля. Это будет уже пятая игра между «Легендами хоккея» и любительской командой. Матч пройдет на стадионе «Вымпел» по адресу: Октябрьский бульвар, д. 10. Начало – в 14:45.

В составе команды любителей сыграют местные жители, которые играют в хоккей во дворе. По традиции в игре также поучаствуют воспитанники детских спортивных школ.

После матча жители вместе с прославленными хоккеистами смогут посмотреть матч между сборными России и Чехии на Олимпиаде. Для этого на один день подготовят самую большую в Московской области фан-зону. Там смогут находится порядка 1 тыс. человек, будут установлены светодиодные экраны с качественным звуком.

Будет организован и телемост с 6 фан-зонами, которые были открыты ранее по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, – с двумя фан-зонами в Одинцове, в Химках, Красногорске, Реутове и Домодедове.

Жителей региона пригласили прийти и посмотреть матч.