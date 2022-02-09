РИАМО - 9 фев. В рамках акции «Ледниковый период-2022» руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина посетила Наро-Фоминский городской округ и проверила качество очистки кровли домов от снега, наледи и сосулек, сообщает пресс-служба ведомства.

Федина осмотрела дома №17, 19, 19А, 22, 24 и 26 по улице Калинина. На месте выяснилось, что уборка кровель домов не проводилась, есть намокания на фасадах, не установлены сигнальные ленты. Домами управляет ООО «УК ЖКХ «Нара» (группа компаний «ПИК»). Генерального директора управляющей компании привлекут к административной ответственности.

Глава Госжилинспекции потребовала от руководства организации провести работы до конца дня среды, а также увеличить количество бригад.

На улице Военный городок-3 были проверены дома №1, 2, 3, 4 и 5. На объектах ведутся работы, директору ООО «Наро-Фоминская управляющая компания» напомнили о необходимости установки сигнальных лент.

«Составленные администрациями городских округов планы-графики очистки кровель Госжилинспекция проверяет ежедневно и повсеместно. В ходе наших проверок становится понятно, кому необходимо нарастить усилия, добавить рабочих рук и спецтехники, чтобы выйти на стопроцентную эффективность по результатам недельной отработки», – отметила Федина.

Она добавила, что акция «Ледниковый период-2022» будет проводится до конца сезона.