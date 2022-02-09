РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. В минувшем году специалистами Центра управления регионом в Балашихе было отработано более 55 тыс. обращений от жителей муниципалитета, по вопросам экологии в прошлом году поступило всего 150 обращений, сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

В среду на подведении итогов во Дворце культуры «Балашиха» присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты регионального парламента Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов, депутаты городского Совета, руководители предприятий, общественники, ветераны, почетные жители Балашихи. Все желающие могли посмотреть трансляцию отчета в социальных сетях.

«В 2021 году как отдельное подразделение начал функционировать муниципальный сегмент Центра управления регионом. Сегодня ЦУР - это уже неотъемлемая часть нашей работы. Сюда поступают обращения от жителей через систему «Добродел», соцсети, портал обратной связи, письменные заявления и другие формы связи. За 2021 год специалистами муниципального ЦУРа было отработано более 55 тыс. обращений от почти 10 тыс. жителей», - сказал Юров.

Он добавил, что 99% вопросов были решены, по остальным работа продолжается. Ни одно сообщение не остается без внимания.

«Мы видим, как меняется тематика обращений в ЦУР, на личных приемах, встречах. Если раньше наибольшее количество жалоб населения (по 1 тыс.) касалось темы экологии в нашем городе, в частности по полигону «Кучино», то за 2021 год по этой теме было получено 150 обращений», - отметил Юров.

По его словам, благодаря строительству и ремонту водозаборных узлов, станции обезжелезивания существенно снизилось количество обращений от жителей по теме «Чистая вода». Меняется тематика обращений по содержанию дорог, образованию, медицине, ЖКХ.

«Все это результат системной ежедневной работы большой команды, команды нашего губернатора, правительства региона, Мособлдумы, совета депутатов округа, Общественной палаты, активных жителей, предприятий, учреждений, правоохранительных органов и воинских формирований», - заключил Юров.