РИАМО - 9 фев. За январь 2022 года специалисты Московского областного перинатального центра помогли появиться на свет более чем 500 детям, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«Наш центр обладает всеми технологиями и возможностями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Приглашаем всех к нам на роды», — сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Она добавила, что ежегодно в центре появляется на свет около 6 тыс. детей. Врачи оказывают все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии.

Также в медицинском учреждении женщины и новорожденные могут получить амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь.

На территории Подмосковья работает единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Связаться с операторами можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

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