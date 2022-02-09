РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. В Подольске возбудили уголовное дело после нападения собаки бойцовской породы на бабушку с 3-летним ребенком, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что в деревне Федюково собака укусила 3-летнего мальчика.

Ребенок вместе со своей бабушкой шел в детский сад. На улице Строителей на мальчика напал бойцовский пес, причинивший ему телесные повреждения. Граждане, оказавшиеся в этот момент на месте происшествия, отогнали животное и вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали ребенка.

Дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление хозяина собаки.