РИАМО - 9 фев. Вблизи станции Лобня МЦД-1 изменили схему организации движения и перенесли остановки наземного транспорта. Корректировки внесли для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С 9 февраля возле станции нельзя парковать личное авто, для этого предусмотрена отдельная зона, которая работает с 06:00 до 21:00. Отдельную парковку сделали и для такси.

Автобусные остановки областных маршрутов №1, 2, 5, 9, 21, 23, 31/50, 38, 41, 48, 4к и 171к перенесли. Теперь автобусы №1к, 4к и 21, направляющиеся в сторону аэропорта Шереметьево, останавливаются ближе ко входу станции.

Маршруты №2 и 21, направляющиеся к мкр. Южный, останавливаются напротив ТЦ. Выйти из автобусов остальных маршрутов можно напротив ТЦ, а сесть в них – со стороны управления образованием.

Для удобства в местах изменения движения установили указатели. Пассажиров просят внимательно изучить представленную информацию.

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