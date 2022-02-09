РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Глава Балашихи Сергей Юров в среду отчитался об итогах деятельности органов местного самоуправления за 2021 год, а также поделился планами на 2022 год, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду на подведении итогов во Дворце культуры «Балашиха» присутствовали министр культуры Московской области Елена Харламова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов, депутаты городского совета, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие. Все желающие могли посмотреть трансляцию отчета в социальных сетях.

«Новый год - новые задачи. Неизменным остается лишь одно - повышение качества жизни и благополучия людей. Наша задача - сделать так, чтобы перемены ежегодно чувствовали жители самых разных микрорайонов нашего города. В своем обращении губернатор Андрей Воробьев озвучил главный принцип нашей работы - «Власть для человека». Он подчеркнул, что сегодня власть должна делать все, чтобы помочь каждому жителю, и именно поэтому начал обращение с поддержки социально незащищенных слоев населения», - сказал Юров.

Глава Балашихи добавил, что в 2022 году на различные меры социальной поддержки из регионального бюджета будет направлено более 80 млрд рублей.

«В 2022 году социальную помощь получат 172 тыс. жителей Балашихи. Материальная поддержка будет оказана пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми и безработным. Список огромен: от компенсаций на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей до поддержки врачей и учителей. Важно, что получение большинства мер поддержки сегодня не требует подачи заявлений, сбора документов и долгих ожиданий», - подчеркнул Юров.