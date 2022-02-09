РИАМО - 9 фев. Подольская городская прокуратура проведет проверку в связи с нападением бойцовской собаки на женщину и ее 3-летнего внука, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, инцидент произошел утром 8 февраля в деревне Федюково в Подольске. Пенсионерка вела своего внука в детский сад, когда на них напала собака бойцовской породы. Мальчик госпитализирован.

В ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в Коломне было возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на 4‑летнего мальчика. В результате нападения пес разорвал ребенку лицо. Мальчика доставили в больницу.