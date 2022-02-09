РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 фев. Сотрудники управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи проверили содержание территорий предприятий, выявлен ряд нарушений, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

Сотрудники управления на основании обращений граждан, поступивших на портал «Добродел», осуществили выездные мероприятия на предприятия потребительского рынка и услуг по вопросу содержания прилегающих территорий.

Руководителям предприятий выданы уведомления об устранении выявленных нарушений, проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения и недопущения нарушения требований действующего законодательства в части поддержания чистоты и порядка на указанных территориях.