РИАМО – 9 фев. В Раменском городском округе во Дворце культуры «Сатурн» 12 февраля покажут оперетту «Когда бунтуют бабы». Постановка приурочена ко Дню всех влюбленных, сообщил РИАМО директор ДК «Сатурн» Василий Строилов.

«Народный коллектив «Театр оперетты» ДК «Сатурн» предлагает веселый, добрый, озорной, колоритный, искрящийся заразительным юмором спектакль с красивыми, яркими, запоминающимися мелодиями», — рассказал Строилов.

Он добавил, что впервые постановка увидела свет в конце декабря 1976 года на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии, а сама фабула комедии не потеряла своей актуальности.

Сюжет повествует о том, как на казачий хутор возвращается героиня по имени Настя. Она начинает пробуждать самосознание у местных женщин, и те устраивают «бунт» против своих нерадивых мужей.

Приобрести билеты можно в кассе ДК «Сатурн» и онлайн на сайте культурного учреждения. Посетить оперетту также можно в рамках программы «Пушкинская карта». Начало в 16:00 12 февраля.