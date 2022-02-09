РИАМО - 9 фев. По данным СМИ, заразившегося коронавирусом председателя ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Если эта информация верна, она указывает на то, что политик находится в тяжелом состоянии, сообщает Газета.ru.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов объяснил, что существуют факторы риска (возраст и избыточный вес), которые могут привести к осложнению заболевания Жириновского.

Эксперт подчеркнул, что не знаком с историей болезни политика.

«Последствия достаточно серьезные могут быть, потому что все пациенты, которые попадают в реанимацию — это уже говорит о тяжести состояния, а тем более, если человек подключается к ИВЛ, это по сути критическое состояние», — заявил Викулов.

В ЛДПР отрицают факт госпитализации Жириновского и утверждают, что он чувствует себя хорошо.

Ранее СМИ сообщали о том, что Жириновского госпитализировали с 75-процентным поражением легких.