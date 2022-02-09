РИАМО - 9 фев. Награждение российских фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине могли перенести из-за тестирования на допинг 15-летней спортсменки Камилы Валиевой, сообщает Nation News.

Как пишет издание Inside the Games, российских фигуристов могут лишить золота, полученного на командном турнире, если употребление допинга будет доказано.

Проба, взятая у Валиевой, показала наличие некоего вещества, которого не должно быть в организме спортсменов. Однако, что это за вещество, пока неизвестно.

Валиева начала профессионально заниматься спортом наравне со взрослыми полгода назад. С тех пор ей удалось установить несколько мировых рекордов и стать чемпионкой Европы.

Российские фигуристы ранее завоевали золотые награды зимних ОИ-2022 в командных соревнованиях в Пекине 7 февраля. В составе команды выступили: Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева. Второе место заняли спортсмены из США, а третье – японцы.

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