РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 фев. Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Иван Яськив пообщался с жителями деревни Погорелки, где накануне было отключено газоснабжение. Жители с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, сообщается на сайте администрации округа.

8 февраля в районе Беляниново близь деревни Погорелки в результате работ по строительству дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка был поврежден газопровод. Вспыхнул пожар с факельным горением до 8 м. С огнем удалось оперативно справиться, однако в результате ЧП более 100 домов временно остались без газа. В течение дня газоснабжение было восстановлено. С жителями проводилась постоянная работа по информированию.

«Зачастую люди не знают, что произошло, на какие сроки и по какой причине отключаются ресурсы, как идут работы по восстановлению. В нашем случае жителям сразу пришло уведомление от газовой службы. В деревнях есть внутренние чаты, куда мы доводим оперативные сведения о текущей ситуации. Все жители были спокойны, все понимали и знали. Были привлечены и бригады «Мособлгаза», которые все время находились на территории, общались с людьми, поясняли текущее положение дел», — отметил Яськив.

Жительница деревни Погорелки Светлана Немова отметила, что люди с пониманием отнеслись к ситуации.

«Наши жители очень активны. Мы постоянно общаемся и контролируем ситуацию по любым вопросам. Все помогают друг другу. При этом у нас быстрый выход на администрацию. Получаем информацию сразу, поэтому спокойно отнеслись к проблеме», — сказала Немова.

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