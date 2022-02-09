РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 фев. В Домодедове эвакуировали посетителей ТРЦ «Торговый квартал», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

В 17:40 в УМВД по городскому Домодедово поступил звонок о минировании торгового центра «Торговый квартал».

Сейчас на месте работают оперативные службы, проводится эвакуация.

Телефонные линии ЕДДС городского округа Домодедово: 112, 8-496-792-42-00, 8-496-792-42-06.