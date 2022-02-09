РИАМО - 9 фев. Еще один детский сад на 360 мест построят в жилом комплексе «Пригород Лесное» на территории Ленинского городского округа. Застройщиком выступит группа «Самолет», здание возведут за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

«Для комфортного проживания людей важно, чтобы рядом с их домами были школы и детские сады. При рассмотрении проектов мы уделяем этому вопросу особое внимание и включаем все необходимые социальные объекты в проект планировки, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий», - отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что согласно проекту развития территорий, в ЖК «Пригород Лесное» будет построено 9 школ, 18 детских садов, поликлиника, пожарная часть, отделение полиции и физкультурно-оздоровительный комплекс. Из них уже построены 2 детских сада по 360 мест каждый и школа на 1 100 мест. В 2022 году завершится строительство еще 2 дошкольных образовательных учреждений для 720 детей.

Проект нового детского сада разработан с учетом всех требований к безопасному и комфортному пребыванию воспитанников. Для каждой группы в здании площадью 4,7 тыс. кв. метров предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, буфетной, раздевалкой и санузлами.

Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в оборудованных залах с кладовыми для хранения инвентаря. В новом детскому саду также запроектированы помещения различных кружков для дополнительных развивающих занятий.

Детей обеспечат полноценным горячим питанием, которое будут готовить в собственном пищеблоке. Все помещения укомплектуют мебелью и необходимым оборудованием. В холле на 1 этаже выделят пространство для временного хранения колясок, санок и велосипедов. Там же появится лобби, где родители смогут ожидать детей после занятий.

Прилегающую к детскому саду территорию благоустроят и озеленят, в целях безопасности по периметру установят ограждение. Для прогулок на свежем воздухе для каждой из 15 групп создадут индивидуальную площадку с современным игровым оборудованием, теневым навесом и специальным мягким покрытием.

На участке выделят место и для двух спортивных площадок, на которых можно будет проводить занятия физкультурой и играть в футбол. Свободное от пешеходных дорожек и проездов пространство засеют газоном, на территории посадят деревья и кустарники.

Застройщик планирует завершить строительство объекта в III квартале 2023 года.

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