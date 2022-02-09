РИАМО - 9 фев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московском регионе ожидается оттепель. В период потепления лед на замерзших водоемах начинает таять и может сломаться под тяжестью веса человека. От выхода на лед в этот период следует воздержаться, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Во вторник подмосковные спасатели провели на водоемах региона профилактический рейд: измерили толщину льда и напомнили рыбакам об изменении состояния льда в связи с потеплением.

«Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить возможность посещения водных объектов, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций. Лед в эти дни начнет интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно увеличивается», – отметил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Он добавил, что в рамках профилактических бесед спасатели рассказали рыбакам о том, как нужно действовать в случае провала под лед, рекомендовали им быть максимально внимательными, а при возникновении несчастного случая – немедленно вызывать службы экстренного реагирования.

Считается, что человек может находиться в холодной воде в среднем 10 минут, однако на практике у людей меньше времени.

В случае провала под лед спасатели советуют не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание. Раскинув руки в стороны, нужно попытаться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться под воду с головой.

По возможности провалившемуся нужно перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет его под лед и попытаться осторожно, не обламывая кромку, наползая грудью, лечь на край льда. Забросив на ледяную поверхность льда одну, а затем и другую ногу, нужно, перекатываясь, медленно двигаться к берегу в ту сторону, откуда человек изначально пришел на лед – крепость покрова там уже проверена.

«Но если есть хоть малейшая возможность, желательно совсем не посещать водоемы в период оттепели», – заключил Пестов.