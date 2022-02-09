РИАМО - 9 фев. На участке площадью 0,5 га в поселке ЛМС поселения Вороновское планируется построить поисково-спасательную станцию Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, сообщает пресс-служба Москомстройнвеста.

Решение об изменении правил землепользования и застройки в отношении земельного участка приняла рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

На указанной территории появится ПСС «Вороново», суммарная площадь этажей которой составит 924 квадратных метра.

Кроме того, на участке обустроят причалы, разместят другие необходимые объекты и проведут благоустройство. Станция уже включена в Адресную инвестиционную программу столицы.