РИАМО - 9 фев. Мужчины, которые напали на магазин «Пятерочка» в городском округе Истра, похитили из торговой точки более 71 тыс. рублей. Ведется расследование, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

«В ходе совершенного преступления злоумышленниками были похищены денежные средства в размере не менее 71 тыс. рублей, нанесены тяжкие телесные повреждения двум работникам магазина, а также одному родственнику сотрудника магазина», – написала Витушева в своем Instagram-аккаунте.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 4 злоумышленников в возрасте от 18 до 40 лет. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и пункту «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Нападение на магазин «Пятерочка» в городском округе Истра произошло в ночь на среду. Грабители избили директора магазина, ее мужа и продавца-кассира бейсбольными битами. Последняя от полученных травм скончалась на месте.

Произошедшая трагедия может послужить толчком к проверке сертификации и лицензирования охранных структур в Подмосковье.

Разбойное нападение на магазин в Истре. ВИДЕО>>