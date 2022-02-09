РИАМО - 9 фев. Количество школьников, посещающих занятия в детском технопарке «Изобретариум» подмосковного Реутова, превысило 1,7 тыс. человек, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Сегодня «Изобретариум» посещают более 1,7 тыс. детей от 5 до 18 лет. В учреждении реализуются 58 образовательных программ, в которые уже более 3 лет входят scratch-программирование, изучение языков PYTHON, C++, С-шарп», - сказал руководитель муниципалитета.

По словам Каторова, в 2021 году детский технопарк Реутова был признан лучшей средой для развития научно-технического творчества в России.

«Мы все хотим, чтобы школа готовила ребенка к реальной жизни. Немалую роль в этом играет дополнительное образование. Детский технопарк «Изобретариум» - это уникальный образовательный центр, предоставляющий возможность сформировать у детей компетенции в наукоемких и высокотехнологичных отраслях», - подчеркнул глава Реутова.

В ближайших планах администрации городского округа - создание «Изобретариума 3.0.», включающего программы освоения передовых технологий современной медицины.

«Это и нейротехнологии, применяемые для разработки бионических протезов, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) для реабилитации после инсультов, использование экзоскелетов для восстановления опорно-двигательного аппарата», - добавил Каторов.

Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове является основой дополнительного довузовского профессионального образования. Педагогический состав учреждения сформирован в том числе из сотрудников градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», преподавателей аэрокосмического факультета МГТУ им. Н. Э. Баумана и молодых ученых. В рамках дополнительного образования школьники могут реализовывать проекты по различным направлениям технического творчества.