РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 фев. В рамках проекта «Безопасные дороги» активисты «Единой России» провели мониторинг уборки тротуаров от снега в Щелкове, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

По словам координатора партийного проекта в Щелкове Павла Жукова, существует четкий регламент действий во время снежной стихии. Дорожные службы активно устраняют последствия аномального снегопада на территории всего городского округа.

«В первую очередь очищаются магистральные улицы, где проходит движение городского общественного транспорта. Затем техника приступает к очистке прилегающих улиц, откуда транспорт выезжает на магистральные и центральные дороги. И только после этого очищаются остальные участки. Что касается пешеходных зон - в первую очередь чистятся зоны с наибольшим пешеходным потоком», - сказал Жуков.

Активисты на регулярной основе следят за качеством уборки территорий, с наступлением зимнего периода проводятся рейды и мониторинги уборки от снега дворов, детских площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, проездов и мест парковок.