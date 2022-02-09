РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. На территории Подольска за неделю при катании с горок получили травмы двое детей и один взрослый, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Продолжается патрулирование мест традиционного массового катания населения с горок в районах выезда пожарно-спасательных подразделений №№214 и 309 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Патрулирование проводят с целью повышения безопасности жителей Ленинского городского округа, Домодедова и Подольска.

За прошедшую неделю в поле зрения спасателей попали 6 горок, на которых случились неприятные происшествия. В каждом из 3 городских округов по 2 горки.

В парке Дубрава в микрорайоне Климовск травмы получили двое детей, а на улице Мраморной, 12 травмирован взрослый человек.

Общее количество пострадавших среди отдыхающих на горках в районе ответственности Подольского территориального управления за отчетный период – четверо детей и семеро взрослых.

Кроме того, на территории Московской области на контроле спасателей находятся 73 горки, 40 из которых признаны неопасными, а 33 вызывают опасения. Часть из числа безопасных горок в ближайшем будущем снимут с учета в связи с нахождением их на детских площадках, где ответственность за безопасность катания детей должны нести родители.

В числе горок, требующих особого внимания, в зоне ответственности Подольского ТУ остаются 3 природных спуска: в поселке Дубровицы, в парке им. Виктора Талалихина и ряд в других муниципалитетах.

Продолжается раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения при катании с горок (спусков).