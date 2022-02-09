РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Начальник УМВД России по Подольску Артур Озеров поблагодарил личный состав за службу по итогам работы за первый месяц 2022 года, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В УМВД на днях прошло оперативное совещание по подведению итогов работы за январь. Перед началом мероприятия Озеров вручил награды, почетные грамоты и благодарности ГУ МВД России по Московской области сотрудникам, достигшим высоких результатов в работе.

В ходе заседания были подведены итоги оперативно-служебной деятельности УМВД и определены задачи на предстоящие периоды работы.