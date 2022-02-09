РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Глава Подольска Николай Пестов заявил о сложении своих полномочий, исполняющим обязанности до выборов нового главы будет Дмитрий Жариков.

В концертном зале администрации округа в среду прошел ежегодный актив, в рамках которого Пестов выступил с отчетом об итогах социально-экономического развития Подольска в 2021 году и задачах на 2022 год. Также он наградил отличившихся и вручил переходящие знамена лучшим коллективам округа по итогам 2021 года.

В завершение отчета Пестов напомнил, что является главой сначала Подольска, а затем и объединенного округа из Подольска, Подольского района и Климовска уже 16 лет. По его словам, дела нужно передавать на подъеме. Пестов заявил, что в течение 24 часов он сложит с себя полномочия главы округа. Временно исполнять обязанности будет Дмитрий Жариков.

Жарикова в округе многие хорошо знают. С 2001 года он работал в органах Военной прокуратуры в Подольске. В 2009 году Пестов пригласил его на работу в администрацию округа, он вел правовое управление, управление делами, а после выборов 2011 года его назначили заместителем главы администрации. Жариков помимо правовых вопросов вел имущественно-земельные отношения. В 2015 году возглавил Серпухов. В 2019 году вернулся в органы прокуратуры в должности заместителя прокурора Смоленской области. Теперь он снова в Подольске.

Жарикову 46 лет, он уроженец поселка Заокский Тульской области. Является выпускником Московского суворовского военного училища и прокурско-следственного факультета Военного университета Минобороны РФ.