РИАМО - 9 фев. Сотрудники управления собственной безопасности МВД России по Москве выявили полицейского, которого подозревают в причастности к коррупции. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, в 2021 году сотрудник ОМВД по Алексеевскому району получил от гражданина деньги и передал их должностным лицам, которые проверяли коммерческую организацию. Это было необходимо для принятия незаконного процессуального решения.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливают соучастников незаконной деятельности.

Ранее СМИ писали, что высокопоставленного офицера МВД в Москве задержали за посредничество во взяточничестве на сумму 17 млн рублей.