Международный день стоматолога отмечают 9 февраля. В период пандемии может показаться, что лечение зубов отходит на второй план, однако это нет. О связи проблем полости рта с коронавирусом, заработке стоматологов и последствиях неправильного прикуса РИАМО рассказала руководитель семейного центра стоматологии и автор популярного блога Юлия Селютина.

– Юлия, расскажите, влияет ли коронавирус на здоровье зубов и полости рта?

– Скажу сразу: исследований на эту тему нет, так как болезнь новая. Но стоматологи замечают, что при проблемах с полостью рта ковид протекает тяжелее. Дело в том, что нагрузка на иммунную систему в таком случае выше. Банальный кариес – это не что иное, как инфекция, и у нее есть возбудитель. Организму требуется иммунитет, чтобы с ней бороться. Если в полости рта много очагов инфекции, организму может не хватать ресурсов на борьбу с ковидом. Риски тяжелого течения коронавируса снижаются в том случае, если полость рта здорова: нет кариеса, разрушенных или невылеченных зубов.

Что касается обратной последовательности – человек переболел коронавирусом, и это привело к стоматологическим проблемам – такого мы пока не наблюдаем. Но, возможно, у нас просто недостаточно сведений.

из личного архива Юлии Селютиной

– Как связана полость рта с другими органами в теле?

– Многие считают, что здоровье полости рта – вещь вторичная, и оставляют лечение на потом. Мол, у меня 32 зуба, одним больше, одним меньше – ничего страшного. Но заболевания полости рта, как по цепочке, могут приводить к другим проблемам в организме, например, к заболеваниям лор-органов. В половине случаев гайморит или синусит начинаются именно с воспаления зубов. Болезнь в таком случае называют контагиозной. Иногда анатомически корни верхних зубов находятся очень близко к гайморовой пазухе, и вовремя невылеченный зуб может стать причиной воспаления пазухи. И тогда придется лечиться еще и у отоларинголога.

Еще гайморит может вызвать неправильное лечение. Сейчас в современных стоматологиях корневые каналы лечат под микроскопом. Если его не использовать, можно не увидеть, пропустить какие-то мелкие детали. Они могут воспалиться и вызвать гайморит.

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– А что насчет неправильного прикуса? Какие проблемы он может вызывать?

– В частности, неправильный прикус может привести к заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава. В таком случае неправильно распределяется жевательная нагрузка: в суставе стирается диск, человеку становится больно зевать, жевать и даже открывать рот. Еще позже возникают жуткие головные боли, мигрени, нарушается сон. Люди живут десятилетиями с этой проблемой и приходят только, когда начинают чувствовать боль. Лечением дисфункции височно-нижнечелюстного сустава занимается ортодонт-гнатолог.

Проблема может пойти еще дальше, ведь скелет человека – единая система, где все друг за друга «цепляется». Челюсть крепится к костям черепа, который контактирует с шейным отделом позвоночника. Его частью является крестец, связанный с тазовыми костями, затем с бедренной костью и, в конечном итоге, со стопами. Если есть нарушения в одном из звеньев этой цепи, проблемы могут быть и в другом.

В данном случае, если мы видим изменение в височно-нижнечелюстном суставе, мы рекомендуем обратиться не только к остеопату, но и подиатру (врач, который занимается лечением стоп – прим. ред.) на всякий случай, чтобы исключить такие последствия, как плоскостопие.

Еще одна вероятная проблема – спазм жевательных мышц, или тризм.

В таком случае может быть может быть нарушено дыхание, а человеку будет больно даже разговаривать. Боль может охватывать шею, затылок, спину, отдавать в конечности. Основная причина – повреждение тройничного нерва из-за стоматологических заболеваний на нижней челюсти. Лечит такие проблемы нейромышечный стоматолог.

– Влияет ли питание на здоровье зубов?

– Разумеется. Если у нас будет преобладать углеводистая пища, перекусы, это может привести к нарушению слюноотделения и ухудшению состояния зубов.

– Как часто нужно посещать стоматолога?

– Частота зависит от ситуации. Необходимо посещать специалиста минимум раз в полгода. Это профилактика: осмотр и профессиональная гигиена. Некоторые пациенты находятся в группе диспансерного наблюдения, которое предполагает более частые визиты – раз в три месяца.

– Правда ли, что кариес не болит на первых этапах? Можно ли его распознать самостоятельно?

– По-разному: может болеть, может нет. В любом случае бессимптомное течение стоматологических заболеваний – не редкость. Вас должны насторожить быстропроходящие боли, когда вы едите холодное, кислое, сладкое. Также обратите внимание на изменение цвета зуба – важна даже маленькая черная точка.

– Говорят, что электронные зубные щетки на самом деле не так уж и не обходимы. Правда ли это, или лучше использовать их и другие приборы, например, ирригаторы?

– Эффективны и электрические, и мануальные щетки. Главное ими пользоваться в принципе, делать это регулярно и правильно. Ирригатор – дополнительное средство гигиены, позволяющее лучше прочистить межзубные промежутки.

– Возможно ли отбелить зубы в домашних условиях? Что нужно делать любителям кофе и вина, если они не готовы отказаться от вредных привычек?

– Есть системы для домашнего отбеливания – их может подобрать врач на приеме. Для этого изготавливают специальные индивидуальные каппы. Другие системы – неиндивидуальные – я считаю небезопасными. Для любителей кофе полезно ходить на гигиену раз в полгода, чтобы снять пигментированный налет.

– Если говорить об эстетической стороне вопроса, что сейчас в моде у пациентов?

– Стоматология – это не косметология, поэтому здесь нет таких выраженных трендов. Но в целом, как я замечаю, сейчас в моде натуральность. Если отбеливание, то натуральное, а не ослепительно белые зубы. Если виниры, то такие, чтобы окружающие об этом не догадались.

– Есть ли что-то, что раздражает стоматологов в пациентах?

– Потребительское отношение как к обслуживающему персоналу – такое иногда встречается. Я тут деньги плачу, значит сделайте так, как я хочу. Не нужно диктовать свои условия. Стоматолог – врач, и ему нужно доверять.

– Часто ли люди боятся стоматологов во взрослом возрасте?

– Довольно часто. Страхи из детства многие взяли с собой во взрослую жизнь.

Чаще боятся боли и безучастного отношения к делу докторов. Приходится успокаивать пациентов и даже проводить некоторые процедуры под общим обезболиванием, то есть наркозом.

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– Сколько зарабатывает стоматолог?

– Зарплата зависит от многого. Во-первых, от специализации врача. Есть просто стоматолог-терапевт, есть детский стоматолог, есть стоматолог-хирург, есть стоматолог-ортодонт. И все они зарабатывают по-разному.

Во-вторых, зарплата зависит от узнаваемости врача. В профессии очень большую роль играет сарафанное радио. Должно пройти время, прежде чем тебя узнают и начнут тебе доверять. Специалист, который только закончил институт, и специалист, у которого есть хотя бы десять лет опыта, – это совершенно разные уровни.

Зависит зарплата и от стоимости его услуг, например, пломба может стоит тысячу или десять тысяч рублей. Важны также условия в самой клинике: в частных организациях стоматологи работают за процент и получают до 30% от стоимости процедуры.

При желании хороший стоматолог может зарабатывать миллион и даже больше. И речь идет о простом специалисте, а не о руководителе клиники. Но, естественно, этому должно много всего предшествовать – учеба, получение навыков, развитие узнаваемости.

– Очевидно, что стоматология – прибыльное дело. Есть ли какой-то способ сэкономить на зубах, например, поставить пломбу из дешевого материала, или этого делать не стоит?

– Можно сэкономить, сходив на прием к студенту или неопытному доктору, который поставит пломбу из дешевого материала. Вопрос – какая цель? Сэкономить? Вы сэкономите. Вот только надолго ли хватит результата, и не получится ли так, что скупой платит дважды?

Я за качественное лечение, а оно стоить дешево не может. Лучший способ сэкономить – не скапливать миллион проблем. Посещать стоматолога раз в полгода для гигиены, ухаживать за зубами дома выйдет гораздо дешевле, нежели накопить определенное количество проблем, не делать с ними ничего, а когда заболит, бежать к врачу. Профилактика лучше и дешевле любого лечения.

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