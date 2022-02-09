РИАМО - 9 фев. Новый путепровод свяжет Ярославский район столицы с Лосиноостровским и Бабушкинским. Эстакада через железнодорожные пути позволит жителям районов тратить меньше времени на дорогу, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Дорога, рассчитанная, прежде всего, на общественный транспорт, позволит объединить части Северо-Восточного округа Москвы, которые сейчас разрезаны железнодорожными путями, перераспределить транспортные потоки и существенно сократить время в пути, минуя МКАД», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Путепровод пройдет над ж/д путями вблизи станции Лосиноостровская и соединит улицы Менжинского и Дудинку. Эстакаду построят там, где улица Менжинского переходит в Анадырский проезд, а в Ярославском районе дорога выйдет на Хибинский проезд.

Проект предполагает сохранение расположенных рядом пешеходных маршрутов, поликлиники РЖД и часовни.