РИАМО - 9 фев. На медиафасаде Останкинской телебашни запускается показ статистики общего количества медалей, завоеванных российскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Помимо ролика с количеством полученных наград, на экране будут транслировать видеооткрытку с пожеланием удачи российским спортсменам.

Обновление информации на табло будет происходить каждый день в 18:00. Данные о набранных российской командой медалях будут показывать вплоть до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

В медальном зачете команда Олимпийского комитета России на данный момент занимает 8 место. Спортсмены РФ завоевали 2 золота, 3 серебра и 6 бронзовых наград.

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