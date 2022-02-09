РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Люберецкая городская прокуратура провела межведомственную рабочую группу по вопросу невыплаты заработной платы, в ней приняли участие предприятия-должники, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече также присутствовали сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», территориального отдела №5 Госинспекции труда в Московской области, Люберецкого РОСП ГУ ФССП по МО, Следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по МО и Межрайонной ИФНС России №17 по МО.

Участники заседания обсудили вопросы погашения задолженности по зарплате перед работниками. Также был выработан комплекс действенных мер, направленных на совершенствование взаимодействия, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере трудового законодательства.