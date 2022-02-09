РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 фев. На сайте водоканала Щелкова (http://mr-vk.ru/feedback/new.php) работает виртуальная приемная. По вопросам начисления, передачи показаний счетчиков, подключения к сетям водоснабжения и водоотведения можно обратиться через нее, сообщается на странице Щелковского межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Решить большинство подобных обращений можно дистанционно без личного визита в абонентский отдел, что особенно актуально в период пандемии. Каждому обращению жителя, которое подается через виртуальную приемную, присваивается регистрационный номер, после чего оно незамедлительно передается в соответствующие службы. Они обязаны решить вопрос и ответить жителю в установленные законом сроки.

При обращении необходимо внимательно и корректно заполнять все поля, включая номер лицевого счета и контактные данные. В случае необходимости к обращению можно прикрепить документы: сканы и фотографии.