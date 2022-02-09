РИАМО - 9 фев. Российский конькобежец Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в забеге на 1 500 метров в шорт-треке на зимних ОИ-2022 в Пекине, сообщает Газета.ru.

Золотую медаль получил Тэ Хон Хван из Южной Кореи, серебряная награда досталась спортсмену из Канады Стивену Дюбуа.

31-летний Елистратов также является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете.

В настоящий момент в копилке сборной России 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей Олимпиады. Россияне занимают 8-е место в общем медальном зачете.

Ранее сборная России по хоккею одержала победу над Швейцарией в первом матче на зимней Олимпиаде-2022. 11 февраля россиянам предстоит сразиться с командой Дании.

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