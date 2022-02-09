РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Депутаты Московской областной думы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско посетили гимназию №44 в Люберцах и проверили ее на соблюдение санитарных норм, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В образовательном учреждении временно проходят уроки учеников гимназии №1, которую закрыли на капитальный ремонт.

«В рамках исполнения наказов избирателей, сформировавших народную программу «Единой России» в период выборной кампании прошлого года, нам удалось добиться включения в федеральную программу гимназии №1, школы №6, в программу губернатора – детского сада №12. Капитальный ремонт в этих учреждениях будет произведен до начала нового учебного года. В связи с этим дети временно будут посещать соседние учебные заведения», – сказал Коханый.

Количество детей в гимназии №44 возросло в 2 раза. По этой причине родители обеспокоены эффективностью и эпидемиологической безопасностью учебного процесса.

«Дети учатся в 2 смены, специально распределили время, удобное для учащихся. Учебный процесс грамотно организован, все занятия проводятся согласно расписанию. Парты расположены с сохранением дистанции», – пояснил Дениско.

Также он проверил содержание близлежащей территории, качество уборки снега и наледи.

«Пешая доступность к образовательному учреждению – это очень важно. Все подъездные пути и территория вокруг здания должны быть свободны на случай непредвиденных ситуаций, экстренной эвакуации», – добавил Дениско.

В ходе проверки депутат выявил нарушения: подход к школе затруднен, тротуары недостаточно очищены. Депутат отреагировал оперативно и обратился в администрацию городского округа. Проблему устранили.

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