РИАМО - 9 фев. Организаторы международного конкурса «Европейское дерево года – 2022» решили включить Тургеневский дуб, который погиб в 2021 году от урагана «Бенедикт», в голосование. Проголосовать за Тургеневский дуб можно на сайте https://rosdrevo.ru.

Голосование будет проходить до 28 февраля 2022 года. Победителя назовут 22 марта.

Россия участвует в престижном международном конкурсе «Европейское дерево года» с 2018 года. Абрамцевский дуб в 2019 году занял 2-е место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь из Калмыкии (2020 год) и Древний платан из Дагестана (2021 год) стали бронзовыми призерами конкурса.

В 2022 году Россию на конкурсе представляет победитель Национального отборочного этапа – конкурса «Российское дерево года – 2021» – Тургеневский дуб, один из главных символов литературной страны.

198-летний Тургеневский дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев. 30 ноября 2021 года ураганный ветер повалил дерево. 30-метровый Тургеневский дуб был главной реликвией усадьбы матери Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области. Дерево посадил сам писатель.