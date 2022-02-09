РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Волонтеры подмосковного Подольска очистили от снега территорию у дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С такой снежной зимой страдают не только городские дорожные службы, но и жители, которые живут в частных домах. Ведь выход из дома после снегопадов становится настоящим испытанием.

Активисты православной молодежной организации «Логос» посетили ветерана Великой Отечественной войны и помогли ему очистить придомовую территорию от снега, а также передали продуктовую корзину, собранную Кирилло-Мефодиевским храмом Подольска.