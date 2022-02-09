РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 452 новых случая коронавируса, с начала пандемии в округе выявили 37 888 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

11 956 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 857 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 665 человек. Выздоровели и выписались 680 559 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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