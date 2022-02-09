РИАМО - 9 фев. «Яндекс» с 14 февраля по 6 марта проведет занятия в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», тема которого — «Цифровое искусство: музыка и IT», сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

На уроке расскажут, как благодаря технологиям можно узнавать больше о музыке, как создавать ее с помощью искусственного интеллекта.

Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке министерства просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«На пересечении IT и других дисциплин, иногда неожиданных, происходит много интересного — новые технологии становятся привычными и меняют повседневный образ жизни. Это же касается и музыки: например, рекомендации «Яндекс.Музыки» умеют подбирать треки под ситуацию, в которой находится слушатель, и под его настроение», — рассказала гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Она добавила, что алгоритмы сервиса учитывают свыше 1 тыс. факторов, чтобы идеально подобрать для пользователя и любимую, и незнакомую музыку. На «Уроке цифры» покажут, что сейчас происходит на стыке IT и музыки. Слушатели смогут узнать, какие технологии используются для распознавания и оцифровки, какую музыку может создать искусственный интеллект вместе с человеком.

Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова отметила, что с развитием искусственного интеллекта увеличивается его потенциал в креативных областях, в том числе в музыкальной индустрии. Искусственный интеллект может создать ритм, мелодию, тембры для различных инструментов, стили и голоса певцов. Технология также позволяет рекомендовать разные композиции под различные ситуации или настроение.

Состав урока

Урок состоит из видео, инфографики, комиксов с теорией, интерактивного тренажера. Материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Пройти занятие можно будет в любое время. Материалы были адаптированы для учеников с 1 по 11 класс, задания различаются по уровню сложности и объему. В начале слушателям расскажут о звуке и его характеристиках. Участники урока научатся оцифровывать музыку, узнают об алгоритмах рекомендаций в музыкальных сервисах, попробуют самостоятельно написать музыку с помощью технологий.

«Урок цифры» проводится в стране с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые доступны школам и родителям с детьми для самостоятельного изучения.