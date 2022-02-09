РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду поздравил стоматологов с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В среду свой профессиональный праздник отмечают представители одного из старейших направлений медицины – стоматологии. Дата выбрана в память о христианской мученице Аполлонии, которую считают покровительницей зубных врачей.
Он добавил, что в горокруге трудятся более 120 стоматологов.
«Медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием – это позволяет проводить обследование и лечение быстро, качественно и безболезненно», – подытожил Ружицкий.
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