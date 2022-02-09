РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду поздравил стоматологов с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В среду свой профессиональный праздник отмечают представители одного из старейших направлений медицины – стоматологии. Дата выбрана в память о христианской мученице Аполлонии, которую считают покровительницей зубных врачей.

«Дорогие медики! От всей души поздравляю вас с праздником! В наши дни, когда эпидемиологическая обстановка вызывает опасения, вы продолжаете работать. Благодаря вам улыбки наших жителей всегда остаются здоровыми и красивыми! Спасибо за ваш труд, профессионализм, верность выбранному делу! Отдельная благодарность – главному стоматологу округа Роману Антоненкову. Искренне желаю здоровья, сил, семейного счастья, благополучия», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в горокруге трудятся более 120 стоматологов.

«Медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием – это позволяет проводить обследование и лечение быстро, качественно и безболезненно», – подытожил Ружицкий.