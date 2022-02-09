РИАМО - 9 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в среду проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК «Государев дом» в Ленинском городском округе, а также пообщался с водителями, работающими на маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В ЖК сейчас проживает около 25 тыс. человек. Люди ранее жаловались, что транспортные средства, выходящие на линии, слишком маленькие, поэтому из-за этого на остановках образуются очереди.

Данный вопрос обсуждали в ходе еженедельного совещания губернатора с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов. Запустить более вместительные автобусы не могли из-за отсутствия разворотной площадки. По поручению губернатора ее оперативно обустроили и 7 декабря 2021 года по ней поехали первые автобусы.

«Московская область развивается, сдаются новые микрорайоны, нам нужно успевать и с детскими садами, и с поликлиниками. Также и дороги, общественный транспорт должны соответствовать. В области порядка 14 тыс. водителей работают, сейчас около 12% из них болеют», — отметил Воробьев.

По его словам, загрузка очень серьезная, особенно в часы пик. Губернатор выразил слова благодарности в адрес водителей автобусов.

Теперь на маршруте 1224к работают 6 автобусов большого класса: они рассчитаны на 25 сидячих и 62 стоячих места. Кроме того, курсируют 16 транспортных средств поменьше, там 16 сидячих и 4 стоячих места.

«Я работаю на маршруте 1224К, до метро «Бульвар Дмитрия Донского» едем. Раньше здесь ходили автобусы малого класса, и народу было меньше. Район строится, пассажиропоток был маленький, а сейчас подрос. Ввод больших транспортных средств помог решить ситуацию — меньше людей стало стоять на остановках. Автобусы удобные», — сказал водитель Виктор Рябов.

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Удобство маршрутов

Губернатор проехал на одном из автобусов до остановки «ЖК Государев Дом» и также пообщался с пассажирами. Ольга Зубкова отметила, что ездит по этому маршруту постоянно.

«И в детскую поликлинику, и в парикмахерскую. Здорово, что нас, наконец, услышали, теперь у нас достойный транспорт. Спасибо!» — сказала Зубкова.

В 2022 году в регионе определили 20 приоритетных мест, где нужно обустроить разворотные круги, в их числе: ЖК «Люберцы», ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе, в ЖК «Солнечная Система» в Химках. Перемены смогут почувствовать порядка 100 тыс. жителей региона.

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Контроль за работой автобусов

В Московской области с 1 ноября 2021 года введен ручной контроль работы автобусов. Также был определен перечень горячих точек – их 28. Ежедневно в час пик там дежурит свыше 100 инспекторов. В случае возникновения проблем они оперативно на них реагируют.

Кроме того, с декабря на остановках с наибольшим пассажиропотоком начали устанавливать видеокамеры, чтобы ежедневно отслеживать онлайн горячие точки. В первую очередь определяется причина очередей – недостаток автобусов, пробки или срывы рейсов. При необходимости на маршруты выходят дополнительные транспортные средства, чтобы люди не стояли в очередях.

В Ленинском округе сейчас открыты 2 выделенные полосы для общественного транспорта: на выезде из ЖК «Пригород Лесное» на Володарском шоссе и на Расторгуевском шоссе.

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Развитие транспортной инфраструктуры

В текущем году в области планируют открыть еще 3 выделенки на участках Нового, Володарского и Каширского шоссе. Их общая протяженность составит свыше 3 км. Работы будут выполнены за счет переразметки, обустройства локальных расширений и реконструкции автодорог.

В 2022-м уже обустроили выделенку в Химках на ул. Кирова. Всего до конца года будет сделано еще 100 выделенок в Одинцове, Мытищах, Красногорске, Балашихе, Видном и других крупных городах Подмосковья. К концу года использование общественного транспорта на более 500 автобусных маршрутах станет комфортнее, а перемены почувствуют свыше 700 тыс. человек.

Губернатор также заявил, что водителям «Мострансавто» планируется поднять зарплату на 15-20%. Кроме того, постепенно будут уходить от оплаты проезда наличными в автобусах.

«Мы полностью переходим на безналичную оплату. «Наличка» еще остается, но нам надо стремиться к нулю. Это удобно и жителю, и водителю — здесь все становится прозрачным», — резюмировал Воробьев.

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