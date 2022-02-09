РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Рабочие очистят подземный переход на Симферопольском шоссе в Подольске от снега и льда по просьбе жителей, сообщила диспетчер ФКУ «Центравтомагистраль».
В одной из групп «ВКонтакте» появилось видео подземного перехода на остановке «Поворот на Александровку». Автор пожаловался на огромные и глубокие лужи, кучу снега и глыбы льда, из-за которых возникают сложности с проходом. В комментариях жители добавили, что данный переход стал испытанием.
Как сообщила диспетчер ФКУ «Центравтомагистраль», данное шоссе имеет статус федеральной дороги и находится в оперативном управлении ФКУ «Центравтомагистраль». В ближайшее время данную информацию передадут подрядчику, который устранит нарекания.
Также в комментариях жительница пожаловалась на лужи в другом подземном переходе - на остановке «Быково» тоже на Симферопольском шоссе. В МТДИ Московской области ответили, что обращение передали ответственным.
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