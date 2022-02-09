РИАМО - 9 фев. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин опроверг информацию о госпитализации главы партии Владимира Жириновского, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ писали, что Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. Сообщалось, что он заразился коронавирусом, у него диагностировано поражение легких.

По словам Дюпина, лидер партии чувствует себя хорошо, а данные анонимных источников недостоверны.

«Информацию анонимных источников мы не подтверждаем. Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать», — сказал Дюпин.