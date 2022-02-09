РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 фев. Сотрудники Мытищинского управления ЗАГС в течение января зарегистрировали более 200 новорожденных, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Нет ничего прекраснее на свете, чем рождение человека! Это особое событие в жизни семьи, волнительное, радостное, но вместе с тем и ответственное. В Мытищинском управлении ЗАГС в январе 2022 года зарегистрировано более 200 рождений малышей. Примечательно, что из количества зарегистрированных новорожденных, девочек родилось больше, чем мальчиков», - сказала начальник Мытищинского управления ЗАГС Марина Барышникова.

По ее словам, чаще всего родители выбирали для своих детей имена Дарья, Полина, Мария, Артем, Александр, Михаил. Вместе с тем, в рейтинг редких имен вошли Демид, Мирон, Мирослав, Зоя, Ада, Эмилия, Мелисса.

«От всей души поздравляем семьи новорожденных и желаем малышам крепкого здоровья, большого счастья на жизненном пути», – заключила Барышникова.