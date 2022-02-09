РИАМО - 9 фев. На территории Московской области продолжается уборка снега. Главной задачей является транспортировка сугробов из дворов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

«В городских округах Московской области составлен график транспортировки снега со дворов и общественных пространств. До конца февраля эти работы должны быть завершены. Всего уже вывезено со дворов многоквартирных домов около 200 тыс. кубометров снега», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Госжилинспекция Подмосковья проводит проверки уборки снега и сосулек с кровель домов. Рабочая нагрузка распределена между управляющими компаниями таким образом, чтобы устранить снежные образования за неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что главам городских округов необходимо уделять особое внимание очистке крыш домов от снега и сосулек.