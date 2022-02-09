РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Тренер клуба спортивной гимнастики и акробатики «ДМИКО» Люберец Павел Даниленко возглавил комитет по спортивной гимнастике в РФСО «Спартак», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Решение о создании комитета подписал и вручил председатель РФСО «Спартак» Андрей Слушаев.

Комитет будет заниматься развитием спортивной гимнастики и подготовкой спортивного резерва сборных команд «Спартака» для участия в российских и международных соревнованиях.