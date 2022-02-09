РИАМО - 9 фев. В преддверии пожароопасного сезона владельцев земельных участков на границе с лесом напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Так, после схода снега и до установления устойчивой дождливой погоды жителям следует очистить свои участки от сухой травы и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от границ территории и (или) леса.

Также можно отделить участок противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или иным противопожарным барьером.

«Для удобства жителей региона на информационном ресурсе геопортал Подмосковья (РГИС Подмосковья) создан сервис «Смежник». На нем можно узнать, граничит ли ваш участок с землями лесного фонда, просто введя его кадастровый номер. Помните, что своевременное выполнение обязательных требований пожарной безопасности в лесах позволит не допустить лесных пожаров и избежать штрафов», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.