РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Городской округ Подольск является третьим по численности населения в Московской области, в нем в 2021 году было зарегистрировано 332,8 тыс. человек, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В концертном зале администрации в среду в 14:00 начался ежегодный актив, в рамках которого Пестов выступил с отчетом об итогах социально-экономического развития Подольска в 2021 году и задачах на 2022 год.

Пестов отметил, что Подольск также второй в регионе по численности работающих на крупных и средних предприятиях. В нем трудятся более 90 тыс. человек.

На мероприятии присутствуют руководители и сотрудники предприятий, организаций и учреждений различных сфер деятельности, депутаты совета депутатов округа, почетные граждане Подольска и Московской области, члены Общественной палаты, общественных организаций и объединений округа, священнослужители, старосты сельских поселений, активные жители.

В начале доклада Пестов напомнил, что в 2021 году Подольск встретил свое 240-летие. Юбилейная дата для жителей муниципалитета стала дополнительным стимулом мобилизовать силы, проявить себя, помочь в достижении важной цели товарищам, чтобы в конечном итоге вместе добиться большего.

Глава округа отметил, что по всем направлениям совместной работы были встречены взаимное понимание и поддержка, хотя условия были и остаются очень непростыми. В первую очередь это общее напряжение в связи с эпидограничениями, тревога за здоровье вверенных трудовых коллективов, родных и близких.

В 2021 году прошли выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы, Всероссийская перепись населения. Показатели работы большинства предприятий и учреждений свидетельствуют о том, что Подольск уверенно развивается, его экономика – в десятке сильнейших в Московской области.