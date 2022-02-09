РИАМО - 9 фев. Иммунолог Николай Крючков рассказал, что защита от коронавирусного штамма дельта начинается при количестве антител от 300 BAU/мл, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, сертификат можно выдавать по наличию антител к коронавирусу, однако срок действия документа должен зависеть от их концентрации.

«Я предлагал примерную градацию для обсуждения в октябре: от 300 BAU/мл выдавать на месяц, от 500 – на два месяца и так далее. В случае, если две тысячи и более, – выдавать условно на пять месяцев, до полугода максимально», – отметил Крючков.

Он подчеркнул, что многие люди получают сертификат при минимальном количестве антител к Covid-19. При этом концентрации оказывается недостаточно, чтобы защитить организм. В случае с омикроном минимальный титр должен быть значительно выше, чем с иными штаммами.

«Когда мы говорили про дельту и предшествующие линии, что нужно минимум 300 BAU/мл, то этого, конечно, сейчас недостаточно. Сейчас нужно минимум 500–600», – добавил иммунолог.

Эксперт отметил, что введение сертификатов по наличию антител позволит получить сертификаты тем, кто перенес заболевание неофициально или привился вакцинами, которые не зарегистрированы на территории РФ.

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