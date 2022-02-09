РИАМО - 9 фев. Из-за обнаружения личинок комаров в смесителях в квартирах в Павловском Посаде магистральные водоводы и внутридомовую сеть промоют. После этого проведут комиссионное обследование качества воды, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Ранее жители дома на улице Интернациональной микрорайона Ленинский в Павловском Посаде пожаловались на личинки в системе водоснабжения – их обнаружили в аэраторах смесителей в квартирах. Водоснабжение дома обеспечивает водозаборный узел №3, который подключен на 50 многоквартирных домов и частный сектор. Качество воды проверяют 1 раз в неделю, регулярную чистку резервуара чистой воды проводят 1 раз в год.

С 8 февраля было проведено комиссионное обследование качества воды в 15 квартирах в 6 домах на Интернациональной улице, обследовали территорию ВЗУ. Визуально было установлено, что вода прозрачная, без посторонних запахов и примесей. В аэраторах смесителей в 6 квартирах обнаружили личинки комара-звонца.

Обход не планируют завершать до полного охвата 50 домов, подключенных к ВЗУ.

Чтобы решить вопрос, водоснабжение Ленинского микрорайона переключили на ВНС-12. До 10 февраля очистят, проведут обеззараживание и проверку герметичности резервуара чистой воды. Кроме того, до 10 февраля проведут гидродинамическую промывку магистральных водоводов и внутридомовую промывку сетей.

После этого проведут комиссионное обследование качества водоснабжения в домах в микрорайоне.