РИАМО - 9 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане РФ должны быстро и справедливо получать решения, когда обращаются в суд, сообщает ТАСС.

«Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», - отметил Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

Глава государства поблагодарил российских судей за их работу в период пандемии и подчеркнул, что высшие судебные инстанции регулярно разъясняли темы, связанные с распространением коронавируса.

В частности, это касалось помощи заболевшим, получения социальных выплат, реализации прав медиков и других острых проблем.

Путин отметил, что в 2021 году российское правосудие сохранило социальную направленность. Дела, связанные с защитой прав детей, прав граждан в сфере трудовых отношений и прав потребителей получили аналитику.

«Верховный суд России как высший судебный орган выполняет большой объем работы, анализирует и обобщает судебную практику, разрабатывает меры по совершенствованию судебной системы. Этот процесс непрерывный, потому что жизнь идет вперед, страна развивается», – добавил президент.

Пандемия ускорила цифровизацию всех сфер жизни, в том числе это коснулось работы судов. Президент напомнил о принятии закона о дистанционном участии в судебных заседаниях.

«Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий - и в плане технического оснащения судов, конечно, и, что крайне важно, к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц», – отметил Путин.

Как заявил глава государства, в 2021 году мировые судьи РФ рассмотрели более 30 млн дел.